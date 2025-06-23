Разработчики Phantom Blade Zero показали новые скриншоты и пригласили на предстоящее мероприятие

Компания S-GAME представила новые скриншоты из грядущей ролевой экшен-игры Phantom Blade Zero.

В новом посте на официальной странице Phantom Blade Zero в Instagram сообщается, что S-GAME проведет вечеринку в Пекине 26 июля 2025 года. Также сообщается, что на мероприятии будет представлена крупная демонстрационная версия, где будет показано исследование карты, сюжет и фирменная для игры динамичная боевка.

К сообщению в Instagram приложили три новых скриншота из Phantom Blade Zero, на которых главный герой и элитный ассасин Соул (Soul) сражается с разнообразными врагами.

Phantom Blade Zero, как утверждается, разрабатывалась по настоящим стандартам нового поколения, и это видно по улучшенным текстурам, моделям и освещению.

Как утверждает S-GAME, версия для PS5 работает с плавной и стабильной частотой кадров. Также было подтверждено, что игра получит поддержку PS5 Pro. Разработчики уверяют, что у игры «значительный бюджет», благодаря которому они «расширяют границы». Кроме того, по словам студии, это «скачок поколения в жанре экшн-игр».