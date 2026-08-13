Разработчики Phantom Blade Zero представили системные требования для 4K и трассировки лучей

Недавно китайский разработчик S-GAME опубликовал официальные системные требования для Phantom Blade Zero, и хорошая новость заключается в том, что минимальные и рекомендуемые конфигурации вполне доступны.

Сюрприз заключается в полной поддержке трассировки лучей: для запуска экшен-RPG в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду с активным этим режимом требуется не меньше, чем NVIDIA GeForce RTX 5080.

Ранее S-GAME обещала, что геймерам не придётся обновлять своё оборудование из-за кризиса комплектующих, который в последние годы сделал видеокарты и другие компоненты абсурдно дорогими. И, по крайней мере, в минимальном и рекомендуемом ценовом диапазоне, это обещание было выполнено.

Для трассировки лучей, рекомендуемой при 1080p / 60 FPS с масштабированием, S-GAME рекомендует NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ. Для полной трассировки лучей в 4K (2160p) / 60 FPS с масштабированием требования возрастают до NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ.

Поддержка аппаратной трассировки лучей была подтверждена ещё несколько лет назад в интервью с директором игры. Однако новость о том, что игра будет поддерживать полную трассировку лучей на ПК, является новой и, несомненно, представляет собой наиболее точный способ оценить художественное оформление игры. Игрокам на PS5, с другой стороны, придётся отказаться от этой функции, поскольку консоль не обладает для этого необходимыми возможностями.

Что касается технологий масштабирования, S-GAME подтвердила, что Phantom Blade Zero будет поддерживать NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution и Multi Frame Generation. Однако разработчик пока не прокомментировал совместимость с AMD FSR и Intel XeSS, оставив пользователей видеокарт этих производителей без окончательного ответа на данный момент.

Разработчик также подтвердил, что будут улучшения для PS5 Pro, хотя конкретные детали этих оптимизаций пока не разглашаются. Релиз игры запланирован на 29 октября, предварительные заказы уже открыты.