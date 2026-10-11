Разработчики Phantom Blade Zero рассказали об "инди-духе" высокобюджетного экшена

Релиз мрачного кунг-фу экшена Phantom Blade Zero на PS5 и ПК состоится 28 октября. В отличие от прошлых частей серии, проект пекинской студии S-Game позиционируется как высокобюджетная 3D-игра с реалистичной графикой в духе Black Myth: Wukong.

В интервью изданию Inven Global глава студии, известный под псевдонимом Soulframe, рассказал, что создание экшена на движке Unreal Engine 5 стало для команды дебютом. На старте разработки в Китае почти не было специалистов с опытом создания собственных AAA-проектов. Из-за этого процессы выстраивали с нуля при поддержке местных аутсорсеров, работавших на Запад и Японию.

«Всё было в новинку, и нам приходилось искать нестандартные решения для реализации задуманного. Мы также нанимали совсем молодых разработчиков. Важнейшие задачи — например, создание финального босса или вступительной сцены — мы доверили вчерашним выпускникам, у которых вообще не было опыта работы над проектами такого масштаба», — отметил Soulframe.

Несмотря на внушительный бюджет, руководитель считает игру независимой по духу:

«Некоторые спрашивают, является ли Phantom Blade Zero инди-игрой. Судя исключительно по масштабам, назвать её так сложно — это проект с довольно большим бюджетом. Однако по духу я считаю её независимой. Всё потому, что мы стараемся сохранять менталитет первооткрывателей, готовых к экстремальным вызовам и не боящихся выходить за рамки привычных стандартов».

История франшизы началась еще в 2010 году с инди-игры Rainblood на движке RPGMaker, которую Soulframe создал, будучи студентом. Предстоящий экшен стал результатом более чем 20-летнего развития этой вселенной.