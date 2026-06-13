Разработчики заверяют, что Phantom Blade Zero будет оптимизирована для Steam Deck и бюджетных компьютеров

Phantom Blade Zero, долгожданная игра от разработчика S-Game, будет плавно работать даже на скромных конфигурациях ПК и на Steam Deck. Это заверение дал сам директор игры, Цивэй «Soulframe» Лян, который в интервью PC Gamer заявил, что финальная фаза доработки игры проводится именно для того, чтобы обеспечить плавную работу на всех платформах без ущерба для качества графики.

Обоснование решения простое: Лян признает, что цены на оборудование растут из-за бума ИИ, что заставляет геймеров откладывать обновление своих машин. Для студии ответ заключается в том, чтобы обеспечить доступ к игре максимально широкой аудитории без ущерба для качества игрового процесса.

В этом году цены на оборудование растут, и люди, желающие обновить свою технику, могут отложить этот план, поэтому мы считаем, что нам нужно дать возможность играть как можно большему количеству игроков, не снижая качества

Phantom Blade Zero работает на Unreal Engine 5, что делает её одной из самых визуально амбициозных игр этого поколения. Однако выбор движка не станет препятствием для тех, кто играет на ограниченном оборудовании.

Позиция S-Game контрастирует с повторяющейся ситуацией в индустрии, когда технически впечатляющие игры выходят на ПК, требуя высокопроизводительных конфигураций для достойной работы. Более того, такой подход открывает путь для возможной версии для Nintendo Switch 2 в будущем.

Изначально релиз игры был запланирован на сентябрь 2026 года, но был перенесён на 29 октября.