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Разработка Phantom Blade Zero завершена - предзаказы и геймплейная демонстрация появятся 11 августа
Sony начала предупреждать покупателей PS5 об отказе от дисков - путь к цифровому будущему PlayStation уже не скрывают
Официальную трансляцию Baldur's Gate 3 заблокировали из-за излишней откровенности
Дефицит памяти затянется: производители уже распродали мощности по выпуску DRAM на весь 2027 год
Sony намекнула на изменения в планах PlayStation: часть эксклюзивов могла быть перенесена или отменена
Версия Minecraft для Nintendo Switch 2 выйдет 27 октября 2026 года
Halo Studios начала сокращения сотрудников вскоре после релиза Halo: Campaign Evolved - сообщения появились в LinkedIn
Энтузиаст воссоздал отмененную демоверсию Resident Evil 0 для Nintendo 64 на движке Unity
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Опасные финансовые риски, свой движок и будущее студии - интервью с разработчиком Mina the Hollower
Русский трейлер "Секретные материалы: Хочу верить" Врач Франкенштейн
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Старт прохождения Beast of Reincarnation на PS5 Pro
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло AndaSeat Kaiser Frontier XL черное
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