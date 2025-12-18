Руководитель Phantom Blade Zero: разработчики Clair Obscur посоветовали "безжалостно вырезать лишнее" ради качества

После The Game Awards 2025 глава Phantom Blade Zero "Soulframe" Лян рассказал, какой главный урок он вынес из общения с командой Sandfall Interactive — авторами Clair Obscur: Expedition 33, собравшей внушительную коллекцию наград.
По словам Ляна, самый ценный совет оказался неожиданно простым: не пытаться сделать всё и сразу. Разработчики Clair Obscur признались, что на финальном этапе производства в течение многих месяцев целенаправленно убирали элементы из игры, концентрируясь на доработке того, что действительно работает. «Самое важное — удалять вещи и полировать оставшееся», — так Лян пересказал их подход.
Этот принцип особенно актуален для Phantom Blade Zero — амбициозного экшен-RPG с боевыми искусствами, который выйдет в сентябре 2026 года и уже сейчас считается одним из самых ожидаемых проектов из Китая. Лян отметил, что давление ожиданий только помогает, а совет «резать без сожалений» он намерен применить на практике, чтобы сделать игру более цельной и выверенной.
Прикол будет если эта Phantom Blade Zero окажется лютой парашей.
какая глупость учитывать мнения других разработчиков.проекты разные,размеры студий,бюджеты и процесс разработки,все разное.что работает у кого то,может не сработать у других.ну порежут они пол игры,игроки будут гундеть-где контент??потом будете патчи весь год клепать.не дай бог ещё и за деньги
Учитывая что выяснилось что Clair Obscur: Expedition 33 мягко говорят содержит работу ИИ. Советы игроделов вполне логичны. Убирайте все что сделал ИИ и оставляйте из его лишь некоторое. Наиболее качественное.