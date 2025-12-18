Руководитель Phantom Blade Zero: разработчики Clair Obscur посоветовали "безжалостно вырезать лишнее" ради качества

После The Game Awards 2025 глава Phantom Blade Zero "Soulframe" Лян рассказал, какой главный урок он вынес из общения с командой Sandfall Interactive — авторами Clair Obscur: Expedition 33, собравшей внушительную коллекцию наград.

По словам Ляна, самый ценный совет оказался неожиданно простым: не пытаться сделать всё и сразу. Разработчики Clair Obscur признались, что на финальном этапе производства в течение многих месяцев целенаправленно убирали элементы из игры, концентрируясь на доработке того, что действительно работает. «Самое важное — удалять вещи и полировать оставшееся», — так Лян пересказал их подход.

Этот принцип особенно актуален для Phantom Blade Zero — амбициозного экшен-RPG с боевыми искусствами, который выйдет в сентябре 2026 года и уже сейчас считается одним из самых ожидаемых проектов из Китая. Лян отметил, что давление ожиданий только помогает, а совет «резать без сожалений» он намерен применить на практике, чтобы сделать игру более цельной и выверенной.