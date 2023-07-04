Руководитель студии S-GAME уверяет, что Phantom Blade Zero реально существует ©

Во время PlayStation Showcase 2023 состоялся анонс Phantom Blade Zero, китайского экшена, который привлек всеобщее внимание своей уникальной боевой системой. Как и ожидалось для такой многообещающей игры от неизвестной студии, многие сомневались в существовании проекта. Но глава студии под псевдонимом Soulframe Liang утверждает, что игра существует, и сравнил ее с первым The Witcher и Demon's Souls.

Это естественно. Разработчик, о котором никто никогда не слышал, появляется из ниоткуда с амбициозным трейлером. Я бы и сам сомневался, будь я на месте игроков. Но я - человек, который был частью S-GAME с самого первого дня, поэтому я хорошо знаю, что мы делаем. Честно говоря, у нас более чем десятилетний опыт в создании экшн-игр, так что мы не совсем новички.



Для нас Phantom Blade Zero представляет собой то, что для CD Projekt Red и FromSoftware значили оригинальные The Witcher и Demon's Souls. Это достаточно амбициозный проект, и он создается на те ресурсы, которые мы смогли собрать. Цель команды - создать нечто такое, что выделит ее на фоне конкурентов и станет основой для создания гораздо более масштабных проектов в будущем. Мы и не мечтали с первой попытки создать аналог The Witcher 3 или Elden Ring. То, что вы увидели, существует на самом деле, она уже в разработке. Трейлер - это не "просто ролик".

В частности, в качестве источника вдохновения при создании Phantom Blade Zero, глава S-GAME называет такие игры, как Devil May Cry, особенно геймплей за Вергилия. Кроме того, в игре присутствует масса элементов из классических фильмов о кунг-фу прошлых лет.

Нас вдохновляли такие игры, как Ninja Gaiden и Devil May Cry, особенно в том, что касается таких моментов, как сюжет, например, Вергилий. Но в основном мы пытаемся передать суть классических фильмов о кунг-фу 70-х и 90-х годов, вроде "Трактир Дракона" и "Однорукий меченосец".

Что же касается сложности Phantom Blade Zero, разработчики, будучи большими поклонниками soulslike, планируют создать игру, которая понравится всем. Впрочем, в игре не будет выбора сложности, поскольку они хотят, чтобы все получили одинаковые впечатления от игры.

Как геймерам, нам в S-GAME очень нравятся soulslike. Однако, как разработчики, мы предпочитаем, чтобы пользователи могли наслаждаться сюжетом. Нам не очень нравится идея с выбором сложности, так как в идеале все должны играть в одну и ту же игру, возможно, с некоторыми частями, специально разработанными для тех, кто ищет более высокий уровень сложности.

Phantom Blade Zero описывается студией как Kung-Fu Punk, в котором сочетаются оккультизм, механизмы в стиле стимпанк и другие интригующие элементы. Побеждая могущественных врагов, игрок получит в награду новое оружие, броню, артефакты, умения и другие возможности для развития и настройки своего персонажа.

Phantom Blade Zero появится на PS5. Точной даты релиза на данный момент нет.