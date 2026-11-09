S-Game планирует превратить Phantom Blade Zero в медиафраншизу с фильмом и аниме-сериалом

После громкого релиза на PlayStation 5 и ПК (в магазинах Steam и EGS) динамичный экшен Phantom Blade Zero от китайской студии S-Game демонстрирует отличные коммерческие показатели и получает восторженные отзывы прессы. Проект в уникальном сеттинге «кунг-фу-панк» заработал высокие оценки на агрегаторах (88/100 на Metacritic и 91% на OpenCritic), став одним из главных игровых хитов года.

На фоне этого коммерческого успеха руководство студии подтвердило масштабные планы по превращению франшизы в полноценную медиавселенную. В свежем интервью разработчики сообщили, что запуск игры — это лишь фундамент для дальнейшего развития бренда.

В рамках новой стратегии S-Game планирует перешагнуть рамки исключительно игровой индустрии. Авторы готовят к запуску анимационный спин-офф по мотивам экшена, который глубже раскроет необычную вселенную и предысторию персонажей, а также проектируют масштабную киноверсию для больших экранов.

Отличный старт игры уже открыл дорогу для будущих продолжений и контентных дополнений (DLC). При этом S-Game не собирается форсировать события — студия сделает ставку на аккуратное и качественное расширение бренда до уровня крупного независимого медиа-IP.

По словам авторов, они стремятся вывести популярность Phantom Blade далеко за пределы сугубо геймерской аудитории. Для этого создатели сделают акцент на понятных каждому человеческих эмоциях и зрелищной эстетике боевых искусств, близкой зрителям во всем мире.