S-Game показала 14 минут геймплея из Phantom Blade Zero с выставки ChinaJoy 2024

Студия S-Game поделилась новым геймплеем из предстоящего хардкорного экшена с элементами фэнтези, стимпанка и оккультизма Phantom Blade Zero.

В ходе проходящей китайской выставки ChinaJoy 2024 разработчики предоставили возможность посетителям ознакомиться с геймплейной демонстрационной версией игры. В сеть попали 14 минут геймплея из данной демо-версии.

Релиз игры состоится на PC и PS5. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.