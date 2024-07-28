S-Game показала 14 минут геймплея из Phantom Blade Zero с выставки ChinaJoy 2024

Студия S-Game поделилась новым геймплеем из предстоящего хардкорного экшена с элементами фэнтези, стимпанка и оккультизма Phantom Blade Zero.
В ходе проходящей китайской выставки ChinaJoy 2024 разработчики предоставили возможность посетителям ознакомиться с геймплейной демонстрационной версией игры. В сеть попали 14 минут геймплея из данной демо-версии.
Релиз игры состоится на PC и PS5. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
уже 25 раз показывали это самое демо, завтра я заливаю!
Мало высвечивают эту выставку. Она что закрытая?