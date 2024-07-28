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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.2 139 оценок

S-Game показала 14 минут геймплея из Phantom Blade Zero с выставки ChinaJoy 2024

AceTheKing
Новости

Студия S-Game поделилась новым геймплеем из предстоящего хардкорного экшена с элементами фэнтези, стимпанка и оккультизма Phantom Blade Zero.

В ходе проходящей китайской выставки ChinaJoy 2024 разработчики предоставили возможность посетителям ознакомиться с геймплейной демонстрационной версией игры. В сеть попали 14 минут геймплея из данной демо-версии.

Релиз игры состоится на PC и PS5. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

уже 25 раз показывали это самое демо, завтра я заливаю!

2
hpi

Мало высвечивают эту выставку. Она что закрытая?

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