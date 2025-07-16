S-GAME привезет на gamescom 2025 часовое демо Phantom Blade Zero

Китайская студия S-GAME сообщила, что поделится новыми подробностями о Phantom Blade Zero на предстоящей ежегодной выставке Gamescom, которая пройдет с 20 по 24 августа в Кельне, Германия!

Разработчики обещают познакомить посетителей с самой большой демоверсией Phantom Blade Zero (рассчитанной на 1 час) в которой будут новые битвы с боссами, красивый дизайн уровней, глубокий сюжет и захватывающие сражения на клинках. Всего на площади 500 м2 будет установлено более 60 демонстрационных станций, где каждый желающий сможет на целый час «погрузиться» в необычный виртуальный мир.

Phantom Blade Zero - это экшен-RPG, сочетающая в себе традиционную китайскую культуру с элементами фэнтези и стимпанка. Сюжет игры рассказывает о наемном убийце по имени Соул, погибшем во время одной из миссий. Вскоре, таинственный доктор возвращает его к жизни на 66 дней, за которые герой должен успеть завершить свои дела.

Phantom Blade Zero выйдет на PS5 и PC. Релиз игры ожидается в 2026 году.