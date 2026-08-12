Слух: демо-версия Phantom Blade Zero может выйти уже на следующей неделе - ее страницу заметили в PSN

Похоже, разработчики из студии S-Game не смогли удержать интригу до самого конца. На прошлой неделе они дразнили фанатов обещанием "кое-чего неожиданного" по Phantom Blade Zero в ближайшее время, и теперь есть все основания полагать, что этим сюрпризом станет внезапный релиз демо-версии.

Внимательные пользователи сети зафиксировали появление страницы с демо-версией игры в магазине PlayStation Store. Правда, спустя непродолжительное время страницу оперативно удалили, но архивные скриншоты успели разлететься по Сети. Учитывая, что на следующей неделе Sony проведет отдельный показ State of Play, посвященный игре, логично предположить, что демо либо выйдет сразу после презентации, либо получит официальную дату релиза во время трансляции.

Ранее разработчики Phantom Blade Zero официально открыли предзаказы, а вместе с ними был опубликован 11-минутный геймплейный трейлер. Главной темой анонса стало участие знаменитого гонконгского актера, мастера боевых искусств и постановщика трюков Донни Йена. Он выступит в роли креативного консультанта, помогая команде с реализмом боевой системы, а также появится в игре в качестве одного из персонажей.

Ждать осталось недолго: специальный выпуск State of Play, посвященный Phantom Blade Zero, состоится уже 17 августа 2026 года. Релиз же самой игры запланирован на 29 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.