Слух: Phantom Blade Zero на релизе может остаться без дискового издания

Поклонникам дисковых изданий, ожидающим экшен Phantom Blade Zero на PlayStation 5, стоит приготовиться к плохим новостям. Известный международный интернет-магазин Play-Asia внезапно удалил игру из предзаказов. В ответ на запрос одного из клиентов техподдержка ритейлера прямо заявила, что физическая версия для PS5 выпускаться не будет.

«Данный товар был удален из нашего каталога, так как мы получили информацию о том, что физическое издание выпускаться не будет», — заявили представители Play-Asia, принеся извинения за ошибку.

Хотя официального заявления от разработчиков из S-GAME или издателя в лице PlayStation ещё нет, исчезновение предзаказов из каталога стало тревожным сигналом для коллекционеров. Ритейлеры такого уровня редко ошибаются в подобных вопросах, поэтому велика вероятность, что на старте игра окажется чисто цифровым релизом, а физические копии если и появятся, то значительно позже.

Релиз Phantom Blade Zero на ПК и PlayStation 5 запланирован на 29 октября 2026 года. В то же время обладателям консолей Xbox из-за соглашения о временной эксклюзивности придется ждать этот мрачный кунг-фу-боевик как минимум до осени 2027 года.