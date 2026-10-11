Смерть персонажа в Phantom Blade Zero больше не станет причиной полного сброса фаз в битвах с боссами

Один из самых интригующих осенних релизов, экшен Phantom Blade Zero, станет исключительно цифровым тайтлом — выпуска на физических носителях не планируется. Тем временем ведущие игровые издания поделились первыми масштабными превью, которые вызвали бурный ажиотаж среди геймеров.

Журналисты поделились множеством интересных подробностей игрового процесса. Выяснилось, что в случае гибели во время битвы с многофазовым боссом игрокам не придется начинать бой сначала — они смогут продолжить сражение прямо с той фазы, на которой потерпели неудачу. Подобное решение призвано заметно снизить порог входа, сделав проект более доступным для широкой аудитории.

Свежие обзоры также подтвердили ранние заявления студии S-Game о том, что их проект не относится к жанру Souls-like. Помимо щадящей системы контрольных точек на боссах, разработчики полностью отказались от еще одной классической хардкорной механики: рядовые противники на локациях не будут возрождаться каждый раз после смерти главного героя.

Пока сложно сказать, насколько хорошо или плохо эти элементы проявят себя в синергии, однако многие игроки уже воодушевлены перспективой проходить битвы с боссами в собственном темпе благодаря подходу S-Game. Столь лояльная к пользователю концепция имеет все шансы привлечь к игре геймеров, которых обычно отпугивает высокая сложность современных экшенов.

Полноценный релиз Phantom Blade Zero состоится 29 октября на PS5 и PC.