ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.2 254 оценки

Смерть персонажа в Phantom Blade Zero больше не станет причиной полного сброса фаз в битвах с боссами

Gruz_ Gruz_

Один из самых интригующих осенних релизов, экшен Phantom Blade Zero, станет исключительно цифровым тайтлом — выпуска на физических носителях не планируется. Тем временем ведущие игровые издания поделились первыми масштабными превью, которые вызвали бурный ажиотаж среди геймеров.

Журналисты поделились множеством интересных подробностей игрового процесса. Выяснилось, что в случае гибели во время битвы с многофазовым боссом игрокам не придется начинать бой сначала — они смогут продолжить сражение прямо с той фазы, на которой потерпели неудачу. Подобное решение призвано заметно снизить порог входа, сделав проект более доступным для широкой аудитории.

Свежие обзоры также подтвердили ранние заявления студии S-Game о том, что их проект не относится к жанру Souls-like. Помимо щадящей системы контрольных точек на боссах, разработчики полностью отказались от еще одной классической хардкорной механики: рядовые противники на локациях не будут возрождаться каждый раз после смерти главного героя.

Пока сложно сказать, насколько хорошо или плохо эти элементы проявят себя в синергии, однако многие игроки уже воодушевлены перспективой проходить битвы с боссами в собственном темпе благодаря подходу S-Game. Столь лояльная к пользователю концепция имеет все шансы привлечь к игре геймеров, которых обычно отпугивает высокая сложность современных экшенов.

Полноценный релиз Phantom Blade Zero состоится 29 октября на PS5 и PC.

8
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Всё для соевых казуалов и снежинок

7
VigitalART

Это отлично.

4
agula98

Очередной соседки каждый день таких по 5 штук клепают

4
Neko-Acheron

Это тупо… надеюсь можно будет настроить

3