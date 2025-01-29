Создатель Phantom Blade Zero пообещал еще больше "захватывающих" сюрпризов в 2025 году

Хотите увидеть больше о Phantom Blade Zero? S-GAME еще есть что показать в 2025 году. Студия пообещала еще больше «захватывающих» сюрпризов в этом году и представить нечто «поистине уникальное».

Информацию об этом сообщили в трейлере, в котором создатель игры пожелал сообществу удачи в Год Змеи. Он также выразил слова благодарности сообществу за положительные отзывы о недавнем геймплее - особенно о безумной битве с боссом.

С китайским Новым годом! Основатель S-GAME и создатель Phantom Blade Zero Soulframe желает вам счастья и процветания в Год Змеи!В этом году у нас будет еще много интересного, что принесет вам море удовольствия и захватывающих сюрпризов!

Студия S-GAME продемонстрировала закулисные кадры по захвату движений для Phantom Blade Zero. Разработчики также упомянули о глобальной демоверсии, заявив, что она состоит лишь из «части» того, что уже готово.

Phantom Blade Zero находится в разработке для PS5 и PC.