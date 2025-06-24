Создатель Phantom Blade Zero снова заявил, что его экшен-RPG мало схожа с Souls или традиционными экшенами

Создатель Phantom Blade Zero в очередной раз подчеркнул, что его долгожданная экшен-РПГ определенно не похожа на Souls - и даже не является традиционным экшеном. Он считает, что проект способен «создать нечто новое» в индустрии.

Phantom Blade Zero, которую разрабатывает студия S-Game, перенесет игроков в мрачный мир китайского фэнтези, вдохновленного жанром Уся (Wuxia). В новом посте, опубликованном на аккаунтах франшизы в соцсетях, Soulframe Liang - генеральный директор S-Game и режиссер игры - рассказал об отношении публики к игре с момента ее анонса.

"Когда игра была анонсирована, многие подумали, что это игра, аналогичная Souls. Ибо в ней были взаимосвязанные карты, скрытые секреты и контрольные точки, позволяющие вздохнуть с облегчением. Но Phantom Blade Zero не похожа ни на Souls, ни на традиционный экшен", - заявил глава компании, порицая злоупотребление ярлыками в индустрии.



«Жанр» - это ярлык, основанный на стереотипах. Он помогает игрокам, привыкшим к классическим играм, создать точку отсчета. Но Phantom Blade Zero не вписывается в эти рамки".

Гейдиректор отмечает, что игра черпает вдохновение в давних традициях китайского кунг-фу и духе Уся - легендарных фигур, которые олицетворяют справедливость, благородство и умение владеть боевыми искусствами.

"Подобно тому, как в 1960-х годах фильмы о кунг-фу стали самостоятельным жанром, мы считаем, что Phantom Blade Zero может сделать то же самое в играх. В общих чертах она относится к категории ARPG. Но если говорить более конкретно, то, возможно, мы сможем создать новый жанр: Wuxia Action Games", - добавил он.

Кстати, в следующем месяце S-Game проведет в Пекине очное превью-мероприятие, на котором игроки смогут протестировать игру и лучше понять ее суть. Также разработчики обещают, что назовут официальную дату релиза до конца 2025 года.