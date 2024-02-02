Создатели Phantom Blade Zero напомнили, что игра получит демоверсию в 2024 году

Компания S-Game в очередной раз объявила, что демоверсия грядущей ролевой игры Phantom Blade Zero будет выпущена в 2024 году. В честь этого объявления команда поделилась новым стилизованным видео.

Phantom Blade Zero обещает глубокий и мрачный художественный стиль, быстрый темп боя и вымышленный мир, сочетающий китайские боевые искусства и стимпанк.

S-Game подтвердила, что игра выйдет на ПК. Точнее, она будет доступна как в Steam, так и в Epic Games Store. Однако мы не знаем, будет ли эта демоверсия эксклюзивом для PS5, или же она выйдет и на ПК.