Стали известны размер файлов и дата начала предзагрузки Phantom Blade Zero

Для установки Phantom Blade Zero потребуется 134,857 ГБ свободного места на диске. Предварительная загрузка игры начнётся 27 октября — за два дня до официального выхода, запланированного на 29 октября 2026 года.

Разработчиком и издателем Phantom Blade Zero выступает студия S-GAME. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК (Windows). В ней сочетаются традиционные китайские боевые искусства и стимпанк-технологии, а действие разворачивается в мрачном мире в жанре «уся» с частично открытыми локациями.

Для игры на ПК потребуется 64-битная версия Windows 10 или Windows 11, 16 ГБ оперативной памяти, поддержка DirectX 12 и наличие SSD-накопителя. Минимальные системные требования рассчитаны на разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду (с использованием технологии масштабирования), а рекомендуемые — на разрешение 1440p при 60 кадрах в секунду (также с применением масштабирования).