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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.1 260 оценок

Стали известны размер файлов и дата начала предзагрузки Phantom Blade Zero

monk70 monk70

Для установки Phantom Blade Zero потребуется 134,857 ГБ свободного места на диске. Предварительная загрузка игры начнётся 27 октября — за два дня до официального выхода, запланированного на 29 октября 2026 года.

Разработчиком и издателем Phantom Blade Zero выступает студия S-GAME. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК (Windows). В ней сочетаются традиционные китайские боевые искусства и стимпанк-технологии, а действие разворачивается в мрачном мире в жанре «уся» с частично открытыми локациями.

Для игры на ПК потребуется 64-битная версия Windows 10 или Windows 11, 16 ГБ оперативной памяти, поддержка DirectX 12 и наличие SSD-накопителя. Минимальные системные требования рассчитаны на разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду (с использованием технологии масштабирования), а рекомендуемые — на разрешение 1440p при 60 кадрах в секунду (также с применением масштабирования).

Стали известны системные требования Phantom Blade Zero
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26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
QuerulousLytton
Для установки Phantom Blade Zero потребуется 134,857 ГБ

Не офигели ли вы, дорогие китайские товарищи? Онимуся, которая скорее всего получше вашего самурайского слопа будет, весит втрое меньше.

15
PuaJl4eJl

Игра года,должна весить много)

6
WerGC

даже бесплатно пока не хочу у меня есть VM

5
AlluringJake

НЕТ! БЕЗ ДИСКА НЕТ ПОКУПКИ!

3
MrMaximusX

анрил 5 движок го вн о ,не поддается нормальному сжатию ...) игру ждем конечно.

2
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