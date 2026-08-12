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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.2 241 оценка

Стали известны системные требования Phantom Blade Zero

monk70 monk70

Компания S-Game опубликовала официальные системные требования для ПК игры Phantom Blade Zero. Для запуска игры на ПК игрокам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT. С такой конфигурацией ПК вы сможете запускать игру в разрешении 1080p/30FPS с включённым масштабированием.

Для игры в разрешении 1440p/60FPS с включённым масштабированием вам потребуется процессор Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Минимальные (1080p, 30 к/с):

  • ОС: Windows 10/11 (требуется 64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-8700K / AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
  • DirectX: Версия 12

Рекомендуемые (1440p, 60 к/с):

  • ОС: Windows 10/11 (требуется 64-битная версия)
  • Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ / AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ
  • DirectX: Версия 12

Наконец, Phantom Blade Zero будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo. S-Game планирует выпустить Phantom Blade Zero 29 октября.

ПК 4
21
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Crosh1980

Нормальные системные требования, ждём-с voice38.

13
ZAUSA
Наконец, Phantom Blade Zero будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo. 

Как так, ведь на PG запретили её ставить?

10
Hevin

Системки кнеш так себе, пойдут. Но за денуво и отсутствие регионалки - пусть идут в баню.

7
DreadfulLiam

Вроде норм, но что-то меня

с включённым масштабированием

напрягает

нужно запретить выставлять требования с учётом DLSS

5
Death to Spies

Требования пушка бомба)

3
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