Стали известны системные требования Phantom Blade Zero

Компания S-Game опубликовала официальные системные требования для ПК игры Phantom Blade Zero. Для запуска игры на ПК игрокам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT. С такой конфигурацией ПК вы сможете запускать игру в разрешении 1080p/30FPS с включённым масштабированием.

Для игры в разрешении 1440p/60FPS с включённым масштабированием вам потребуется процессор Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Минимальные (1080p, 30 к/с):

ОС: Windows 10/11 (требуется 64-бит)

Процессор: Intel Core i5-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ

DirectX: Версия 12

Рекомендуемые (1440p, 60 к/с):

ОС: Windows 10/11 (требуется 64-битная версия)

Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ / AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ

DirectX: Версия 12

Наконец, Phantom Blade Zero будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo. S-Game планирует выпустить Phantom Blade Zero 29 октября.