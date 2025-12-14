ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 09.09.2026
Экшен, От третьего лица
8.2 213 оценок

Трейлер Phantom Blade Zero стал самым просматриваемым на The Game Awards 2025

Экшен Phantom Blade Zero стал главным зрительским хитом The Game Awards 2025. Трейлер с датой релиза взлетел до 4,7 миллиона просмотров, уверенно оставив позади всех остальных участников церемонии.

Отрыв — почти двукратный: ни один другой анонс TGA 2025 даже близко не подобрался к этому результату. Рейтинг формировался на основе суммарных просмотров трейлеров на официальных каналах разработчиков, платформодержателей (PlayStation, Xbox, Nintendo), а также The Game Awards и IGN.

Топ-10 самых просматриваемых трейлеров The Game Awards 2025

  1. Phantom Blade Zero — 4,7 млн
  2. Marvel Rivals (анонс Дэдпула) — 2,7 млн
  3. Resident Evil Requiem — 2,6 млн
  4. Street Fighter (экранизация) — 2,6 млн
  5. Star Wars: Fate of the Old Republic — 2,5 млн
  6. Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2,3 млн
  7. Total War: Warhammer 40,000 — 2,0 млн
  8. Divinity — 1,7 млн
  9. Tomb Raider: Catalyst — 1,3 млн
  10. Control: Resonant — 1,2 млн
