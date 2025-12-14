Трейлер Phantom Blade Zero стал самым просматриваемым на The Game Awards 2025

Экшен Phantom Blade Zero стал главным зрительским хитом The Game Awards 2025. Трейлер с датой релиза взлетел до 4,7 миллиона просмотров, уверенно оставив позади всех остальных участников церемонии.
Отрыв — почти двукратный: ни один другой анонс TGA 2025 даже близко не подобрался к этому результату. Рейтинг формировался на основе суммарных просмотров трейлеров на официальных каналах разработчиков, платформодержателей (PlayStation, Xbox, Nintendo), а также The Game Awards и IGN.
Топ-10 самых просматриваемых трейлеров The Game Awards 2025
- Phantom Blade Zero — 4,7 млн
- Marvel Rivals (анонс Дэдпула) — 2,7 млн
- Resident Evil Requiem — 2,6 млн
- Street Fighter (экранизация) — 2,6 млн
- Star Wars: Fate of the Old Republic — 2,5 млн
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2,3 млн
- Total War: Warhammer 40,000 — 2,0 млн
- Divinity — 1,7 млн
- Tomb Raider: Catalyst — 1,3 млн
- Control: Resonant — 1,2 млн