Ураганный экшен вместо классического Soulslike: Phantom Blade Zero получила зрелищный трейлер на State of Play

В рамках прошедшей презентации Sony State of Play китайская студия S-Game представила свежий геймплейный трейлер своего амбициозного самурайского боевика Phantom Blade Zero. Долгожданный проект, релиз которого все ближе, продолжает впечатлять игровое сообщество своей визуальной эстетикой и боевой хореографией.

Новое видео лишний раз подтверждает слова разработчиков о том, что Phantom Blade Zero не пытается стать очередным брутальным и медленным клоном Dark Souls. Вместо этого студия делает ставку на освежающий, молниеносный и плавный экшен. В свежих кадрах с State of Play разработчики уделили особое внимание зрелищным и кинематографичным поединкам с уникальными боссами, продемонстрировав мрачный и притягательный визуальный стиль проекта.

Геймеры и пресса уже сейчас пророчат проекту статус одного из самых ярких представителей экшен-жанра в этом сезоне, а некоторые смело называют игру потенциальным претендентом на звание лучшего боевика этого года.

Напомним, что релиз Phantom Blade Zero запланирован на сентябрь 2026 года. Проект разрабатывается для консолей и ПК.