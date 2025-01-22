Успех Black Myth: Wukong помог Phantom Blade Zero получить хорошие инвестиции

В последнее время азиатские проекты вызывают интерес у игроков по всему миру. Игры из Китая становятся все более интересными, и успех Black Myth Wukong заставил многих людей возлагать большие надежды на игры из этой страны.

Согласно последним сообщениям, местные инвесторы настолько очарованы тем фактом, что студия Game Science, которая до недавнего времени не выпускала игры для современных игровых устройств, продала более 20 миллионов копий, что они решили поддержать дальнейшую разработку местных игр. Одной из них станет Phantom Blade Zero, создатель которой в прошлом году выразил надежду, что Black Myth Wukong заставит игроков со всего мира охотно играть в китайские игры.

Даниэль Камило, публицист и игровой консультант, проживающий в Шэньчжэне, Китай, раскрыл информацию, полученную из двух анонимных источников, о том, что S-Game получила значительную сумму дополнительных средств от инвесторов на разработку Phantom Blade 0. Выпуск Wukong и её первоначальные успехи убедили инвесторов, что высокобюджетные китайские игры могут быть прибыльными.

Решение о поддержке Phantom Blade 0 было принято еще до выхода Black Myth: Wukong, но дебют игры Game Science значительно увеличил интерес к неё, и студии S-Game пришлось отказать некоторым людям, которые хотели инвестировать в игру. Поэтому средства были переведены только после того, как демо было представлено на China Joy и Tokyo Game Show, что в конечном итоге убедило инвесторов.