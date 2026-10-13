В новом геймплейном ролике Phantom Blade Zero показали динамичную битву с боссом

В ожидании выхода Phantom Blade Zero портал IGN опубликовал новый геймплейный трейлер, демонстрирующий битву с боссом по имени The Hunt («Охота»). Вероятно, вы помните этого персонажа по началу игры, где он сражается с героем по имени Соул на движущейся повозке. Как выяснилось, этот враг куда более живуч и настойчив, чем можно было подумать.

The Hunt вооружён парой соединённых цепью одноручных топоров и специализируется на стремительных атаках и маневрах с отступлением. То, что на первый взгляд кажется обычным акробатическим сальто назад, на деле оказывается возможностью метнуть один из топоров в сторону игрока. И хотя его агрессивный стиль боя грозит гибелью от множества мелких ран, он также предоставляет отличные шансы для парирования ударов.

Но, как это принято в данном жанре, у босса есть вторая фаза. Она выглядит весьма гротескно: у противника появляются две дополнительные руки, вооружённые — как нетрудно догадаться — ещё двумя топорами.

Релиз Phantom Blade Zero состоится 29 октября на PS5 и ПК. В игре представлено не менее 50 боссов; победа над каждым из них открывает доступ к уникальному оружию — будь то один из 30 основных или 20 дополнительных видов вооружения.