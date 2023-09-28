В новом трейлере раскрыли дату выхода сайдскроллера Phantom Blade: Executioners ©

Бесплатная ролевая игра с боковой прокруткой Phantom Blade: Executioners выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, PC (через Epic Games Store), а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android 2 ноября, сообщил разработчик S-GAME.

Phantom Blade предлагает игрокам присоединиться к таинственному Ордену, чтобы расследовать недавние серии убийств, совершенные кланами, которые использовали запрещенную технику телесной инженерии Ша-Чи. Выберите одного из четырех разномастных героев, специализирующихся на мистических навыках Уся, и уничтожьте чудовищ, усиленных Ша-Чи, в нарисованном вручную 2D-мире.

Будучи членами Ордена, игроки должны использовать свое мастерство боевых искусств, заложенное в Уся, для уничтожения человеческих воинств, трансмогрифицированных с помощью запрещенных инженерных техник Ша-Чи. Игроки должны точно рассчитывать время, чтобы выполнять динамические комбо на основе цепочки навыков одним нажатием кнопки. Когда битва кажется непреодолимой, заручитесь помощью дружественного союзника в кооперативе и попытайтесь вместе противостоять напасти Ша-Чи.