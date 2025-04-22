В ответ на многочисленные просьбы игроков авторы экшена Phantom Blade Zero добавят в игру экстремальный хардкорный режим

Поклонники сложных боев могут ликовать: авторы Phantom Blade Zero готовят особый режим сложности, который кардинально изменит поведение врагов и превратит игру в практически PvP-опыт. Такой шаг разработчики решили предпринять после отзывов с выставки Gamescom, где многие игроки заявили, что игра оказалась недостаточно сложной для них.

Речь идет о дополнительном режиме игры, который получил название "Экстремальный режим" (Extreme Mode). Он станет доступен игрокам только после первого прохождения. В нем не просто увеличены урон или здоровье противников. Разработчики из студии S-Game создали принципиально новую систему поведения врагов. Враги больше не используют заранее заданные комбо — они действуют как настоящие игроки: могут притворяться, использовать фальшивые атаки и заманивать в ловушки. По словам создателя игры Ляна «Soulframe», благодаря новой системе ИИ «кажется, что против вас сражается реальный человек».

Но при этом S-Game не забывает об игроках, предпочитающих более размеренный темп игрового процесса. Именно поэтому основная часть игры будет доступна с разными уровнями сложности и полноценным обучением, встроенным в сюжетную линию. Это позволит новым игрокам освоиться в мире Phantom Blade Zero без лишнего стресса. Только затем, уже после первого прохождения, откроется доступ к по-настоящему хардкорному контенту.

Дополнительные модификаторы сложности в Extreme Mode включают запрет на использование определенного оружия и предметов, ограниченное количество восстановления здоровья и строгую систему воскрешений. В этом режиме важно не просто выучить тайминги — нужно постоянно принимать решения, адаптироваться и предугадывать поведение врага. Это как раз, то что нужно хардкорным фанатам.

О других аспектах Phantom Blade Zero, включая жанровую специфику, бюджет проекта и первые подробности о релизе, можно узнать в нашей недавней публикации:

Релиз Phantom Blade Zero намечен на конец 2026 года. Игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения.