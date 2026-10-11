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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.2 255 оценок

В Phantom Blade Zero будет не менее 50 боссов и 30 видов оружия - разработчики намекают, что их может быть даже больше

monk70 monk70

Если вы видели геймплей Phantom Blade Zero, то наверняка заметили, что главный герой игры, Соул, использует не только обычную катану. Это неудивительно, ведь большинство экшен-игр предлагают игрокам широкий арсенал, чтобы разнообразить боевой процесс.

Похоже, студия-разработчик S-Game уделила этому особое внимание: команда подтвердила количество доступного в игре оружия, которое будет включать как основные, так и дополнительные виды вооружения. Более того, игроки смогут использовать этот арсенал в сражениях с невероятным количеством боссов.

В ходе группового интервью основатель S-Game и руководитель разработки Phantom Blade Zero Лян Цивэй (известный под псевдонимом Soulframe) подтвердил, что в игре будет представлено как минимум 50 боссов — и, возможно, даже больше. Кроме того, ожидается наличие не менее 30 видов основного и 20 видов дополнительного оружия, что является впечатляющим показателем. Цивэй отметил:

На самом деле, видов оружия больше тридцати. Есть 30 основных и около 20 дополнительных образцов — все их можно получить, победив боссов. Количество боссов соответствует количеству оружия, так что их как минимум 50, а в действительности может быть и больше.

Цивэй продолжил рассказ о противниках, пояснив, что по мере продвижения вглубь игры разнообразие врагов будет возрастать.

Целостность игры обеспечивается стилем "кунг-фу-панк". Как вы могли заметить сегодня, здесь встречаются как крупные, так и мелкие противники, а также враги со щитами и всадники. Однако в основе каждого из них лежат традиционные китайские боевые искусства, дополненные нашими уникальными элементами. Эта общая нить прослеживается во всем.

Кроме того, они различаются стратегией поведения и телосложением. Во второй половине игры — той части, которую вы ещё не видели, — разнообразие врагов будет только расти.

Безусловно, это отличные новости для предстоящего экшена, особенно для тех, кто ищет игру, не относящуюся к жанру Souls-like. Что касается оружия, разработчики также подтвердили, что улучшения для каждого вида можно сбросить в любой момент, а уровень прокачки — перенести с одного оружия на другое.

Выход Phantom Blade Zero запланирован на 29 октября на PS5 и ПК.

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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Jarvis666

Так мало? В Elden Ring больше 400 боссов

4
spaMER_ID

Рекламная компания слабовата перед релизом. Да и мне больше интересно, как они анрил 5 оптимизируют до релиза и что по "полным" требованиям к железу.

2
Pojilaya kikimora

То есть кал по типу вуконга или элден ринга. Либо как в вуконге, где куча "боссов", которым просто шкалу выставили как боссам, либо куча рескинов как в элде.

2