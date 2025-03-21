В Phantom Blade Zero будет три игровых режима и восемь различных концовок

На горизонте снова замаячила игра, по духу напоминающая серию Souls: Phantom Blade Zero, разработкой которой занимается китайская студия S-Game. И вот сегодня наконец-то появились свежие подробности об игре. Так, разработчики подтвердили, что в игре будет предусмотрено восемь различных концовок и три игровых режима.
Прежде всего, Phantom Blade Zero будет сложным, но не настолько, как Souls. Цель состоит в том, чтобы каждый игрок смог развлечься, поэтому в игре будут различные игровые режимы для всех категорий геймеров, от казуалов до хардкорщиков.
«В игре будет сюжетный режим, нормальный режим, а также экстремальный режим, который уберет множество готовых комбо... враги начнут сильнее реагировать на ваши движения, если вы начнете спамить... в игре есть очень крутые вещи».
Кроме того, в игре будет восемь различных концовок, обусловленных тем, какой выбор был сделан во время прохождения основных и побочных квестов. Хотя говорить о концовках в игре, о дате выхода которой пока ничего не известно, рановато, это говорит о том, что ваш выбор в конечном итоге действительно будет иметь значение, что не так-то часто встречается в обычных экшенах
О сроках выхода пока ничего не известно, кроме того, что нам назовут дату релиза в 2025 году, то есть до выхода может пройти еще очень много времени. Тем не менее, хочется надеяться, что слишком долго ждать не придется.
Это конечно здорово, но мне больше интересно, каким способом они хотят достичь "хардкорности". Увеличением урона/хп у боссов и просто частотой атак?
Хотелось бы видеть чего-то типа смены мувсетов и разнообразие тактики боя при разном оружие у игрока
пофиг на игру так как на боксе её всё равно не будет
Как хорошо когда есть ПК, можно поиграть и в игры от сони и в игры от xbox