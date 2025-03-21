В Phantom Blade Zero будет три игровых режима и восемь различных концовок

На горизонте снова замаячила игра, по духу напоминающая серию Souls: Phantom Blade Zero, разработкой которой занимается китайская студия S-Game. И вот сегодня наконец-то появились свежие подробности об игре. Так, разработчики подтвердили, что в игре будет предусмотрено восемь различных концовок и три игровых режима.

Прежде всего, Phantom Blade Zero будет сложным, но не настолько, как Souls. Цель состоит в том, чтобы каждый игрок смог развлечься, поэтому в игре будут различные игровые режимы для всех категорий геймеров, от казуалов до хардкорщиков.

«В игре будет сюжетный режим, нормальный режим, а также экстремальный режим, который уберет множество готовых комбо... враги начнут сильнее реагировать на ваши движения, если вы начнете спамить... в игре есть очень крутые вещи».

Кроме того, в игре будет восемь различных концовок, обусловленных тем, какой выбор был сделан во время прохождения основных и побочных квестов. Хотя говорить о концовках в игре, о дате выхода которой пока ничего не известно, рановато, это говорит о том, что ваш выбор в конечном итоге действительно будет иметь значение, что не так-то часто встречается в обычных экшенах

О сроках выхода пока ничего не известно, кроме того, что нам назовут дату релиза в 2025 году, то есть до выхода может пройти еще очень много времени. Тем не менее, хочется надеяться, что слишком долго ждать не придется.