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Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.3 166 оценок

В Phantom Blade Zero будет три игровых режима и восемь различных концовок

Gruz_ Gruz_

На горизонте снова замаячила игра, по духу напоминающая серию Souls: Phantom Blade Zero, разработкой которой занимается китайская студия S-Game. И вот сегодня наконец-то появились свежие подробности об игре. Так, разработчики подтвердили, что в игре будет предусмотрено восемь различных концовок и три игровых режима.

Прежде всего, Phantom Blade Zero будет сложным, но не настолько, как Souls. Цель состоит в том, чтобы каждый игрок смог развлечься, поэтому в игре будут различные игровые режимы для всех категорий геймеров, от казуалов до хардкорщиков.

«В игре будет сюжетный режим, нормальный режим, а также экстремальный режим, который уберет множество готовых комбо... враги начнут сильнее реагировать на ваши движения, если вы начнете спамить... в игре есть очень крутые вещи».

Кроме того, в игре будет восемь различных концовок, обусловленных тем, какой выбор был сделан во время прохождения основных и побочных квестов. Хотя говорить о концовках в игре, о дате выхода которой пока ничего не известно, рановато, это говорит о том, что ваш выбор в конечном итоге действительно будет иметь значение, что не так-то часто встречается в обычных экшенах

О сроках выхода пока ничего не известно, кроме того, что нам назовут дату релиза в 2025 году, то есть до выхода может пройти еще очень много времени. Тем не менее, хочется надеяться, что слишком долго ждать не придется.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ds_Raider

Это конечно здорово, но мне больше интересно, каким способом они хотят достичь "хардкорности". Увеличением урона/хп у боссов и просто частотой атак?
Хотелось бы видеть чего-то типа смены мувсетов и разнообразие тактики боя при разном оружие у игрока

3
Xbox Forever

пофиг на игру так как на боксе её всё равно не будет

-3
Константин335

Как хорошо когда есть ПК, можно поиграть и в игры от сони и в игры от xbox

3