В Phantom Blade Zero игроков ждет уникальная смесь Dark Souls, The Witcher 3 и Baldur's Gate 3

Директор грядущего ролевого экшена Phantom Blade Zero, известный под псевдонимом Soulframe Лян, в новом интервью для Future Games Show поделился интригующими подробностями о том, какой в итоге будет его игра. По его словам, проект представляет собой уникальный гибрид, вобравший в себя черты сразу нескольких культовых RPG.

Лян заявил, что люди не смогут до конца понять, что такое Phantom Blade Zero, пока не поиграют в нее сами. Однако он дал яркое описание, которое поможет составить представление об игре.

Это нечто среднее между игрой в стиле Souls и очень большой Baldur's Gate или "Ведьмаком".

— объяснил директор.

Он пояснил, что от таких масштабных RPG, как «Ведьмак» и Baldur's Gate, его игра берет фокус на повествовании, построении оригинального мира и более понятной навигации. В отличие от классических соулслайков, где «все спрятано, все очень сложно и нет никаких указаний», в Phantom Blade Zero будет, например, «нарисованная от руки карта, которая будет направлять вас к следующей точке».

Наша игра не про медленное передвижение, исследование или блуждание по запутанной карте. Суть в том, чтобы рассказать нашу историю, построить оригинальный мир и продемонстрировать наш потрясающий набор приемов.

— подчеркнул Лян.

Таким образом, Phantom Blade Zero стремится объединить сложную и зрелищную боевую систему, присущую соулслайкам, с глубоким сюжетом и более дружелюбным для игрока исследованием мира, характерным для классических RPG.

Точная дата релиза Phantom Blade Zero пока неизвестна, но разработчики обещали назвать ее до конца 2025 года. Игра разрабатывается для ПК и PlayStation 5.