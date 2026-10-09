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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.2 256 оценок

В Phantom Blade Zero не будет возрождающихся врагов: "Мы хотим, чтобы игроки всегда открывали для себя что-то новое"

monk70 monk70

После публикации первых материалов и впечатлений от игры Phantom Blade Zero студии S-Game интерес к этому экшен-RPG в жанре уся достиг невероятных высот. И хотя проект напоминает игры вроде Dark Souls или Sekiro, в нем отсутствует одна из характерных черт этого жанра — возрождение врагов.

В ходе беседы с изданием 4Gamer геймдиректор Цивэй Лян рассказал, что команда стремилась сделать так, чтобы «каждый элемент игры имел ценность».

Я не хочу, чтобы игроки раз за разом сталкивались с одним и тем же контентом. Ещё одна причина — желание сосредоточиться на развитии сюжета и самом игровом мире.

Он также отметил, что встреча с новым противником — один из «главных сюрпризов» в бою. Очевидно, что постоянные схватки с одними и теми же врагами притупили бы интерес, даже если бы это и увеличивало продолжительность игры.

Во многих играх возрождение врагов используется как элемент дизайна — например, чтобы игроки могли многократно собирать ресурсы или что-то зарабатывать. Но мы уверены в объёме и качестве нашего контента. Именно поэтому мы хотим, чтобы игроки всегда открывали для себя что-то новое.

Разумеется, Phantom Blade Zero отличается от Souls-like-игр и по другим параметрам — например, здесь нет шкалы выносливости. Вместо неё используется механика «Ша-Ци» (Sha-Chi): этот ресурс накапливается при выполнении лёгких атак и идеальных уклонений, а расходуется на мощные удары или способности.

Блокирование атак истощает запас энергии, тогда как идеальное парирование — нет. Это создаёт увлекательную динамику боя: вы накапливаете энергию для сокрушительных ударов и способностей, одновременно уклоняясь от атак противника или нейтрализуя их.

Свежий геймплей экшена Phantom Blade Zero - целых 20 минут сражений с боссами и исследования мира

Релиз Phantom Blade Zero состоится 29 октября на PS5 и ПК.

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Комментарии:  41
Ваш комментарий
Upright Acton

Так это игра в итоге для умалишенных соуслайкеров или добротный сюжетный экшен?

23
Walеn

То есть в какой то момент будешь бегать по пустым локациям? Что за бред?