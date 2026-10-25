В сеть утекла первая рецензия на Phantom Blade Zero - похвалили боёвку, но раскритиковали пустые локации

В сети раньше времени появился первый полноценный обзор китайского ролевого экшена Phantom Blade Zero. Бразильское игровое издание Critical Hits по ошибке опубликовало свою рецензию до официального снятия эмбарго, оценив дебютный проект студии S-Game на 8,5 балла из 10.

Журналисты охарактеризовали боевую систему новинки как одну из лучших в жанре за последнее время. В обзоре похвалили высокую динамику, плавность анимаций кунг-фу и механику, построенную на управлении энергией «Ша-Чи». Особый восторг вызвало разнообразие арсенала - в игре доступно более 30 видов оружия, возможность мгновенно менять клинки прямо посреди комбо-серий и бесплатный сброс навыков, стимулирующий игрока постоянно тестировать новые стили боя. Высоких оценок удостоились густая мрачная атмосфера уся-фэнтези и музыкальное сопровождение.

В то же время критики выделили ряд спорных дизайнерских решений:

После зачистки локации обычные мобы исчезают навсегда. Из-за этого повторное исследование зон в поисках секретов, сундуков и коллекционных предметов превращается в прогулки по абсолютно пустым и безжизненным коридорам.

В отличие от ярких и запоминающихся боссов, бестиарий стандартных врагов быстро приедается и страдает от самоповторов.

Битвы с некоторыми ключевыми противниками оказались настолько затянутыми, что авторам пришлось внедрить контрольные точки прямо между фазами сражения (в случае гибели игрок не начинает дуэль с первой стадии).

В текущей версии отсутствует возможность свободного переназначения кнопок на геймпаде.

Больше обзоров от профильной прессы на Phantom Blade Zero появится уже скоро. Релиз игры состоится уже 29 октября на ПК и консолях PS5.