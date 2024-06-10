В сети опубликовали 10 минут геймплея соулслайка Phantom Blade Zero

Портал IGN поделился геймплеем соулслайка Phantom Blade Zero. Журналисты продемонстрировали вступление с обучением, которое завершается битвой с Убийцей в Железной Маске, а также сражения с рядом врагов.

Среди противников были и боссы — Тай Ша Неистовый, командир Клив и Хуансин, Затонувший столб Куньлуня. Последний оказался наиболее трудным оппонентом: он вооружен массивной версией легендарного китайского оружия — летающей гильотины. Под напряженный саундтрек босс не раз сносил герою голову одним ударом.

Phantom Blade Zero разрабатывают на Unreal Engine 5, а выйдет она на PC и PlayStation 5. Точная дата релиза пока неизвестна.