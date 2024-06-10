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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 121 оценка

В сети опубликовали 10 минут геймплея соулслайка Phantom Blade Zero

Simple Jack
Новости

Портал IGN поделился геймплеем соулслайка Phantom Blade Zero. Журналисты продемонстрировали вступление с обучением, которое завершается битвой с Убийцей в Железной Маске, а также сражения с рядом врагов.

Среди противников были и боссы — Тай Ша Неистовый, командир Клив и Хуансин, Затонувший столб Куньлуня. Последний оказался наиболее трудным оппонентом: он вооружен массивной версией легендарного китайского оружия — летающей гильотины. Под напряженный саундтрек босс не раз сносил герою голову одним ударом.

Phantom Blade Zero разрабатывают на Unreal Engine 5, а выйдет она на PC и PlayStation 5. Точная дата релиза пока неизвестна.

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8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Serj77777

Очень нравится,прям танец с мечами...) Вспомнил фильм "Крадущийся тигр,затаившийся дракон"

2
RPG fan of games

Выглядит очень красиво, анимации хорошие, эффекты отличные. Ждём, надеюсь выйдет в следующем году.

0
Floww

Я думал блевотнее элден ринга ничего нельзя сделать)) но можно

-7