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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 119 оценок

В сети появился 8-минутный геймплейный ролик Souls-подобного экшена Phantom Blade Zero

monk70
Новости

После вчерашнего последнего игрового процесса Phantom Blade Zero от S-Game на Summer Game Fest, похоже, сегодня появился более реалистичный взгляд на игровой процесс. Несмотря на то, что видео на китайском языке, можно увидеть бои с боссами, комбо и множество других элементов игрового процесса.

Помимо выделения боссов игры, также можно увидеть, как будут работать некоторые игровые механики. Можно нажать кнопку, чтобы выполнить завершающую атаку. Движения персонажа кажутся довольно плавными. В целом видео демонстрирует ловкие и интуитивные бои.

Phantom Blade Zero планируется выпустить в этом году на PS5 и ПК.

-19
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Oscilograf

Монстр на скрине напоминает одичавшего паравозика Томаса.

2
Abarmot90

Нужен psn?

0
hpi

Тут больше слэшэра чем соулслайк. Такое ощущение шо они вдохновлялись модом к дарксоул, не помню к какой части, там вот эти имба увороты и тд.

0