В сети появился 8-минутный геймплейный ролик Souls-подобного экшена Phantom Blade Zero

После вчерашнего последнего игрового процесса Phantom Blade Zero от S-Game на Summer Game Fest, похоже, сегодня появился более реалистичный взгляд на игровой процесс. Несмотря на то, что видео на китайском языке, можно увидеть бои с боссами, комбо и множество других элементов игрового процесса.

Помимо выделения боссов игры, также можно увидеть, как будут работать некоторые игровые механики. Можно нажать кнопку, чтобы выполнить завершающую атаку. Движения персонажа кажутся довольно плавными. В целом видео демонстрирует ловкие и интуитивные бои.

Phantom Blade Zero планируется выпустить в этом году на PS5 и ПК.