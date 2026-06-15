В трейлерах Phantom Blade Zero не было сюжета: разработчики показывали только побочный контент

Phantom Blade Zero еще не вышла, но разработчики из S-Game уже удивили фанатов: все показанные до сих пор геймплейные кадры и демоверсии состоят исключительно из побочного контента. В трейлерах не было ни одной сцены из основной сюжетной линии. Об этом рассказал блогер Люк Стивенс после знакомства с игрой на Summer Game Fest 2026.

По словам Стивенса, авторы сознательно пошли на такой необычный шаг, хотя индустрия привыкла рекламировать игры с помощью центрального сюжета. Блогер подчеркнул, что ролики не приукрашены: он лично победил нескольких боссов на игровых выставках, и реальный геймплей полностью соответствует видеоряду.

Опасения насчет излишней «постановочности» боев тоже не подтвердились. Сражения действительно ощущаются очень динамичными и плавными. При этом Стивенс считает, что Phantom Blade Zero ближе к классическим скоростным экшенам, чем к медленным и вязким Soulslike-играм.

Вместо привычного распределения очков характеристик упор сделан на реакцию и мастерство: мгновенную смену оружия прямо на лету, комбо-серии, идеальные тайминги для уклонений и парирования. Именно комбинация разного вооружения позволит игрокам создавать уникальные тактики для каждого босса.

Релиз Phantom Blade Zero запланирован на 29 октября 2026 года для PlayStation 5 и ПК.