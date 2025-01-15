Захватывающий экшн и акробатика в новом геймплее Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero, экшен-РПГ для PS5 и PC, попала в социальные сети с новым геймплейным фрагментом. В ролике показан захватывающий экшен, подчеркивающий ловкость и акробатичность движений

Отрывок был заснят на одном из мероприятий и демонстрирует геймплейные сцены, запущенные на базовой консоли Sony. Главный герой не только наносит множество быстрых ударов мечом, но и использует контратаки, чтобы направить свой клинок на других противников. Кроме того, уворачиваясь, чтобы найти новые возможности на арене, он прыгает по стенам, кувыркается и делает выпады. Кроме того, можно увидеть, как работает механика парирования в Phantom Blade Zero.

Кроме того, на следующей неделе будет представлен новый трейлер Phantom Blade Zero. В трейлере будет показан отрывок из боя с боссом и особенности боевой системы.