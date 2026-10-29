ZHITAI и Phantom Blade Zero выпустят совместный подарочный набор с SSD TiPlus9100

ZHITAI стала официальным глобальным партнёром Phantom Blade Zero по производству памяти. Слоган кампании — «Раскрой свой потенциал» — отсылает к главному герою игры Соулу и его решимости перед лицом трудностей.

В подарочный набор войдёт SSD ZHITAI TiPlus9100, построенный на флеш-памяти YMTC Xtacking 4.0 TLC NAND следующего поколения. Накопитель поддерживает PCIe 5.0 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 12 000 МБ/с, записи — до 10 700 МБ/с. Архитектура без DRAM и односторонняя компоновка платы делают его совместимым с игровыми ноутбуками, ультрабуками и настольными ПК. Для динамичных AAA-игр вроде Phantom Blade Zero накопитель обещает стабильную производительность под нагрузкой, сокращая время загрузок и задержки при переходах между сценами.

Помимо SSD в тематическом чехле, в коробку войдут:

коробка для хранения;

отвёртка;

металлическая наклейка;

линзовидная карточка.

Оформление набора выполнено в мрачной эстетике уся. ZHITAI позиционирует сотрудничество как выход за рамки простого объединения технологий и игровой культуры: компания рассчитывает укрепить присутствие среди геймеров по всему миру и продолжить расширение на международных рынках.

Подарочный набор ZHITAI × Phantom Blade Zero Collaboration Gift Box скоро появится в продаже. Точная дата запуска и доступность будут объявлены дополнительно на официальных каналах ZHITAI.