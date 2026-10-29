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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.8 308 оценок

ZHITAI и Phantom Blade Zero выпустят совместный подарочный набор с SSD TiPlus9100

KoRnEr KoRnEr

ZHITAI стала официальным глобальным партнёром Phantom Blade Zero по производству памяти. Слоган кампании — «Раскрой свой потенциал» — отсылает к главному герою игры Соулу и его решимости перед лицом трудностей.

Бренд Zhitai представил новую линейку твердотельных накопителей TiPlus 9100 стандарта PCIe 5.0

В подарочный набор войдёт SSD ZHITAI TiPlus9100, построенный на флеш-памяти YMTC Xtacking 4.0 TLC NAND следующего поколения. Накопитель поддерживает PCIe 5.0 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 12 000 МБ/с, записи — до 10 700 МБ/с. Архитектура без DRAM и односторонняя компоновка платы делают его совместимым с игровыми ноутбуками, ультрабуками и настольными ПК. Для динамичных AAA-игр вроде Phantom Blade Zero накопитель обещает стабильную производительность под нагрузкой, сокращая время загрузок и задержки при переходах между сценами.

Помимо SSD в тематическом чехле, в коробку войдут:

  • коробка для хранения;
  • отвёртка;
  • металлическая наклейка;
  • линзовидная карточка.

Оформление набора выполнено в мрачной эстетике уся. ZHITAI позиционирует сотрудничество как выход за рамки простого объединения технологий и игровой культуры: компания рассчитывает укрепить присутствие среди геймеров по всему миру и продолжить расширение на международных рынках.

Подарочный набор ZHITAI × Phantom Blade Zero Collaboration Gift Box скоро появится в продаже. Точная дата запуска и доступность будут объявлены дополнительно на официальных каналах ZHITAI.

Железо 2
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Egik81

Учитывая текущую ситуацию, подобные подарки уже некоторое время не являются сугубо в маргинальном сообществе.

Касательно характеристик. Контроллер MAP1802 вроде как. Вроде как он 4 канальный. Отсутствие DRAM печально конечно, но не критично Просто использу