Nippon Ichi Software анонсировала продолжение тактической ролевой игры Phantom Brave: The Lost Hero

Nippon Ichi Software анонсировала продолжение тактической ролевой игры, которое выйдет в 2025 году. Phantom Brave: The Lost Hero выйдет на PS4, PS5 и Nintendo Switch, а версия для ПК появится в Steam в следующем году.

Марона и Эш возвращаются, и снова первая может разговаривать с фантомами, вербовать их и приковывать к различным предметам для использования в бою. Это позволяет использовать различные способности в зависимости от объекта: пушечные выстрелы, гигантские порывы ветра и т.д. Новая функция, Confriend, позволяет Мароне слиться с фантомом и получить новые способности.

Абрикос - девушка в пиратской шляпе и куртке, которая ищет воссоединения с отцом. Марона может объединиться с Абрикосом, чтобы перенять некоторые из его способностей, но какие именно - пока неизвестно. В отличие от первой игры, Phantom Brave: The Lost Hero полностью выполнена в 3D, как и современные игры серии Disgaea. Оставайтесь с нами и узнайте больше подробностей о ее выходе в ближайшие месяцы.