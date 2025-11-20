Меха-тактическая ролевая игра Phantom Brigade получила масштабное обновление 2.0

Стратегия Phantom Brigade получила крупнейшее обновление в своей истории — версия 2.0 полностью переосмысливает ключевые системы и расширяет игру практически во всех направлениях. Релиз сопровождается специальным трейлером, подчёркивающим масштаб грядущих перемен.

Одним из центральных нововведений стала обновлённая система найма пилотов. Теперь каждый боец обладает уникальными специализациями, связанными с классом, а развитие персонажей стало глубже за счёт разветвлённых древ навыков. Игроки также получили больше возможностей для кастомизации — от внешнего вида роботов до тонкой настройки их характеристик.

Кампания претерпела фундаментальные изменения. Разработчики переработали задания, добавили новые карты и боевые сценарии, а также провели масштабный ребаланс фракций. Благодаря этому события разворачиваются динамичнее, а каждая миссия ощущается свежо даже для тех, кто уже проходил игру.

Глобальный режим тоже получил значительные улучшения: появились новые провинции и была переосмыслена система освобождения регионов. Теперь стратегическая часть сильнее влияет на течение кампании, что усиливает эффект присутствия и позволяет игрокам почувствовать последствия своих действий.

Большая часть изменений основана на обратной связи от сообщества. Разработчики явно стремились учесть пожелания фанатов, чтобы вернуть игре интерес и повысить её глубину.

Phantom Brigade дебютировала в раннем доступе Epic Games Store ещё в 2020 году, а полноценный релиз состоялся в феврале 2023-го. Критики восприняли игру прохладно, и отзывы в Steam долго оставались смешанными. Однако обновление 2.0 может стать переломным моментом для проекта.

До 3 декабря игру можно приобрести в Steam со скидкой 50% — удачный шанс вернуться в кабину меха или познакомиться с Phantom Brigade впервые.