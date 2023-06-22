Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
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Konami в будущем может выпустить обновленные версии Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5

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Gutsz
Новости

Konami наконец-то прислушалась к просьбам игроков и вернулась к культовой серии Metal Gear Solid. Компания уже успела анонсировать ремейк Metal Gear Solid 3 и внушительные сборник ремастеров Metal Gear Solid Collection Vol. 1, который включает в себя сразу 6 классический частей франшизы. Однако это далеко не все, что могут готовить японские разработчики для игроков. Недавняя находка намекает, что в будущем Konami может обновить последние игры в серии: Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5.

На вероятный ремастер последних частей Metal Gear Solid указывает официальный сайт сборника Metal Gear Solid Collection Vol. 1. Внимательные геймеры проанализировали страничку игры и обнаружили там специальные кнопки-заполнители. Они привязаны к Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid 5. Такие же кнопки есть и на других играх серии, если перейти по ним то можно увидеть развернутую информацию о проекте с предложением приобрести обновленное издание игры.

Не исключено, что это официальный сайт Metal Gear Solid еще просто находится в процессе наполнения, поэтому в нем могут быть неточности или отсутствующие переходы. Однако сам факт того, что Konami вернулась к своей самой популярной франшизе отрицать нельзя. Уже в скором времени выйдут обновленные версии классических частей Metal Gear Solid, а после этого релиз улучшенных изданий Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5 останется лишь вопросом времени.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Taicho

Сомневаюсь что конами будет настолько тратиться.

4
Legend_of_the_Hero

Необходимо просто доделать 5-ю часть и всё.

3
Dikiy_Bill

Фронтендеры Konami как обычно)

1
Uilenspiegel

А вот это интересно.

1
ugf16349

Без клаво/мыши.

-1