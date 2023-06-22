Konami в будущем может выпустить обновленные версии Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5 ©

Konami наконец-то прислушалась к просьбам игроков и вернулась к культовой серии Metal Gear Solid. Компания уже успела анонсировать ремейк Metal Gear Solid 3 и внушительные сборник ремастеров Metal Gear Solid Collection Vol. 1, который включает в себя сразу 6 классический частей франшизы. Однако это далеко не все, что могут готовить японские разработчики для игроков. Недавняя находка намекает, что в будущем Konami может обновить последние игры в серии: Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5.

На вероятный ремастер последних частей Metal Gear Solid указывает официальный сайт сборника Metal Gear Solid Collection Vol. 1. Внимательные геймеры проанализировали страничку игры и обнаружили там специальные кнопки-заполнители. Они привязаны к Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid 5. Такие же кнопки есть и на других играх серии, если перейти по ним то можно увидеть развернутую информацию о проекте с предложением приобрести обновленное издание игры.

Не исключено, что это официальный сайт Metal Gear Solid еще просто находится в процессе наполнения, поэтому в нем могут быть неточности или отсутствующие переходы. Однако сам факт того, что Konami вернулась к своей самой популярной франшизе отрицать нельзя. Уже в скором времени выйдут обновленные версии классических частей Metal Gear Solid, а после этого релиз улучшенных изданий Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5 останется лишь вопросом времени.