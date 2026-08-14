Турецкие разработчики бросают вызов GTA 6: 19 ноября на PC выйдет дерзкий клон Phantom Vice Auto

Как известно, студия Rockstar Games не планирует выпускать Grand Theft Auto 6 на ПК одновременно с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X, релиз которых намечен на 19 ноября. Официальная причина - желание сосредоточиться на "железе" консолей и основной аудитории. Однако, по мнению многих, в этом решении не последнюю роль играет и страх перед пиратством.

Однако у PC-геймеров все же появится возможность в тот же день пострелять по прохожим и покататься по городу в стиле Майами. И сделает это не Rockstar, а турецкая студия Brgames Interactive, которая собирается выпустить в ранний доступ на Steam свою игру Phantom Vice Auto.

В игре будут: вождение (4 вида машин), стрельба (5 видов оружия), пешеходы, анимация паркура и... пока что все. В описании в Steam значатся три играбельных протагониста в стиле GTA V - уличный аферист, опальный бывший агент и хладнокровный наемник, а также якобы многопользовательский режим на 32 игрока. Однако эти обещания стоит принимать с долей скепсиса, ведь на сайте студии указано, что работа над проектом началась лишь в 2024 году, а в магазине игра описывается как "хит нового поколения", словно это ремастер легенды, а не ранний доступ.

Сможет ли Phantom Vice Auto составить хоть какую-то конкуренцию главному блокбастеру десятилетия? Очевидно, что нет. Но в этом и заключается главная интрига: не уровень графики или бюджета, а сам факт дерзкого вызова. Три энтузиаста из Турции против многомиллионной машины Rockstar - даже если это заведомо проигрышная битва, наблюдать за ней будет как минимум любопытно.