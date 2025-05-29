32-битный хоррор Phase Zero, вдохновленный Resident Evil, обзавёлся демоверсией

Студия SPINA выпустила демоверсию своей новой 32-битной игры ужасов, вдохновленной Resident Evil, Phase Zero. Демоверсия доступна в Steam.

Phase Zero возвращает классический стиль хорроров конца 1990-х годов. В ней используется 32-битная графика и фиксированные углы камеры, как в играх старой школы для PlayStation 1. Она создана как дань уважения таким известным играм ужасов, как Resident Evil, Parasite Eve и Dino Crisis.

В Phase Zero двое выживших пытаются спасти свои жизни, пока таинственные существа бродят по улицам Флинт-Пика. Игроки столкнутся с ужасными монстрами, решат головоломки и сбегут из города.

Демо-версия позволит игрокам шагнуть в снежный кошмар Флинт-Пика и пережить его первые 30-40 минут. В демо-версии вы будете играть за Гая, инженера-механика, который просыпается в больнице как раз в тот момент, когда вспышка вируса начинает разрывать город на части.

Разработчики также поделились минимальными требованиями к ПК для игры. ПК-геймерам понадобится как минимум четырехъядерный процессор Intel или AMD с тактовой частотой не менее 2,5 ГГц. Им также понадобится 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280.