PHASE ZERO - это своеобразная дань уважения классическим 32-битным играм серии Resident Evil

SPINA Studio только что анонсировала PHASE ZERO, игру с 32-битной графикой и фиксированными углами камеры, которая является данью уважения классическим играм серии Resident Evil. Это вызовет улыбку у многих фанатов старой школы. Так что, если вы относитесь к их числу, вам определенно стоит обратить на нее внимание.
В PHASE ZERO будут пререндеренные фоны и фиксированные углы камеры. В ней также сохранится 32-битный художественный стиль игр, вышедших на первой консоли PlayStation. Кроме того, судя по трейлеру, в игре будет "танковое" управление.
В игре PHASE ZERO двое выживших пытаются спасти свои жизни, пока по улицам Флинт-Пика бродят загадочные существа. Игрокам предстоит столкнуться с ужасными монстрами, решить головоломки и сбежать из города в этом классическом хорроре на выживание.
По сути, это клон Resident Evil. Так что, если вы скучаете по 32-битным играм, вам может понравиться эта.
На данный момент нет никаких сроков выхода игры. Однако SPINA Studio планирует выпустить демо-версию в ближайшее время.
Ммм, GTX 770 и 8 гигабайт оперативы для этого уровня графики, современные игры умеют удивлять, в основном негативно конечно
Вот будет весело, если оптимизацию с такой графикой не завезут, (пусть это и типа стиль такой) и требования поставят RTX 5090 в рекомендуемых)))
Как понимать эти выражения? Сколько бит в современных играх?
Либо я не понимаю что имеется ввиду, либо автор не понимает о чём пишет.
С 32-битной графикой это что-то новое в плане пиара. Судя по видео это скорей 16 битные текстуры. Вы уж определитесь 32 битной графикой или 32 битные игры это вообще-то разные вещи. Если снять с ушей лапшу.
Чувак, иди лучше уроки делай, раз в этой теме полный ноль.
Мне уже поздно уроки делать. Ибо и 8 битные и 16 битные и 32 битные и даже 64 битные консоли видел в молодости. И графику видел с цветоностью 256 цветов 16 битную и 24 битную и 32 битную. И видел пиарщиков которые лапшу вешали и тогда и сейчас. Поэтому я в теме в отличии от вас. Хотя возможно вы молоды тогда бы лучше уроки делать пошли а то видно что пропускаете много их чем советовать в чем не разбираетесь.