PHASE ZERO - это своеобразная дань уважения классическим 32-битным играм серии Resident Evil

SPINA Studio только что анонсировала PHASE ZERO, игру с 32-битной графикой и фиксированными углами камеры, которая является данью уважения классическим играм серии Resident Evil. Это вызовет улыбку у многих фанатов старой школы. Так что, если вы относитесь к их числу, вам определенно стоит обратить на нее внимание.

В PHASE ZERO будут пререндеренные фоны и фиксированные углы камеры. В ней также сохранится 32-битный художественный стиль игр, вышедших на первой консоли PlayStation. Кроме того, судя по трейлеру, в игре будет "танковое" управление.

В игре PHASE ZERO двое выживших пытаются спасти свои жизни, пока по улицам Флинт-Пика бродят загадочные существа. Игрокам предстоит столкнуться с ужасными монстрами, решить головоломки и сбежать из города в этом классическом хорроре на выживание.

По сути, это клон Resident Evil. Так что, если вы скучаете по 32-битным играм, вам может понравиться эта.

На данный момент нет никаких сроков выхода игры. Однако SPINA Studio планирует выпустить демо-версию в ближайшее время.