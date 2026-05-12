Алан Уэйк приходит в Phasmophobia: стартовал атмосферный кроссовер с наградами и переработанными картами

Сегодня, 12 мая 2026 года, стартовало ограниченное по времени событие «Phasmophobia by Alan Wake» — кроссовер между Phasmophobia и вселенной Alan Wake. И, честно говоря, это один из тех редких случаев, когда коллаборация выглядит не как маркетинговый кросс, а как логичное слияние двух схожих по духу миров.

Событие продлится до 2 июня и предлагает игрокам исследовать переработанные версии знакомых карт Phasmophobia — включая Nell’s Diner, Grafton Farmhouse, Bleasdale Farmhouse и Camp Woodwind. Теперь эти локации получили явные визуальные и сюжетные отсылки к Alan Wake, а атмосфера стала заметно более «ремедиевской» — с ощущением тревоги, где даже привычные места выглядят чуть чужими и искажёнными.

Главная идея события — поиск страниц дневника Алана Уэйка, написанных Сэмом Лейком. Это не просто декоративный элемент: через них игроки постепенно раскрывают локальные мини-истории, которые связывают обе вселенные. Для Phasmophobia это шаг в сторону более нарративного опыта, и, стоит признать, он игре идёт.

Отдельно разработчики из Kinetic Games добавили систему постоянных наград. За участие в ивенте можно получить косметические предметы, вдохновлённые самим Аланом Уэйком и Сагой Андерсон. Причём это не временные скины — они останутся у игроков, что выгодно отличает событие от типичных сезонных коллабораций.

Интересно, что кроссовер использует недавние обновления системы кастомизации персонажей, так что событие выглядит не приклеенным сверху, а встроенным в текущую версию игры. Это важный момент: многие игры делают ивенты «поверх» основной системы, но здесь ощущается попытка органичного расширения.

По сути, Phasmophobia всё больше превращается из инди-хита в платформу для хоррор-экспериментов. И если раньше игра держалась исключительно на кооперативной механике страха, то теперь она начинает аккуратно двигаться в сторону вселенной с кросс-нарративами.

Для фанатов хоррора это редкий шанс увидеть, как две разные, но близкие по настроению франшизы не конкурируют, а усиливают друг друга.