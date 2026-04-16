Phasmophobia 18.09.2020
Alan Wake появится в Phasmophobia в рамках первого кроссовер-ивента

IKarasik IKarasik

Разработчики кооперативного хоррора Phasmophobia официально подтвердили первый в истории игры кроссовер — в проекте появится контент по вселенной Alan Wake. Событие станет частью специального временного ивента и стартует в мае 2026 года.

Анонс состоялся в рамках Galaxies Showcase, где Kinetic Games представила новый совместный проект с Remedy Entertainment. Ивент получил название Phasmophobia by Alan Wake и, по словам разработчиков, объединит элементы обеих вселенных, усиливая мрачную атмосферу и психологический хоррор.

Создатели отмечают, что в рамках события игроки смогут столкнуться с «пересечением миров», где эстетика и настроение Alan Wake 2 будут органично интегрированы в игровой процесс Phasmophobia.

Ивент стартует 12 мая 2026 года и будет доступен ограниченное время.

Разработчики обеих студий положительно оценили сотрудничество, подчеркнув, что идея кроссовера позволила объединить две разные, но близкие по духу хоррор-вселенные.

maximus388

Алан Вейк лучше бы в качестве кроссовер-ивента появился в стим. Это должны понимать и руководители Ремеди, и спонсоры из ЕГС, в котором игру похоронили, как жену фараона, вместе с "сервисом".

1