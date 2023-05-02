Авторы кооперативного хоррора Phasmophobia поделились планами вплоть до 2024 года ©

В свое время получивший огромную популярность кооперативный хоррор Phasmophobia по сей день имеет спрос среди немалого количества игроков. Все это благодаря тому, что разработчики после неожиданного “взлета” в конце 2020 года не забросили свой проект и по-прежнему занимаются его развитием.

В свежем выпуске дневников разработки была представлена глобальная дорожная карта, на которой указаны все реализованные и грядущие нововведения вплоть до 2024 года. Игроков ждет большое количество нового снаряжения, улучшенная система уровней и престиж, множество серьезных геймплейных переработок и так далее.

После выхода июльского обновления авторы обещают сразу же приступить к выполнению следующих обещаний, указанных в дорожной карте. В конечном итоге версия 2.0 привнесет в Phasmophobia новые модели персонажей с возможностью кастомизации, переработку анимаций и серьезные изменения в работе видеонаблюдения из фургона охотников за паранормальным.