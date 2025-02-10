Авторы Phasmophobia поделились планами на 2025 год и сообщили об отличных продажах на консолях

Студия Kinetic Games представила дорожную карту обновлений для Phasmophobia на 2025 год. Игра продолжает набирать популярность – её продажи на PlayStation 5, PlayStation VR2 и Xbox Series превысили 2 миллиона копий всего за 104 дня после выхода на консолях.

Главное:

Хроника – масштабное обновление, изменяющее систему улик и дневник. Вкладка «Фотографии» заменится на «Медиа», появятся разделы «Видео» и «Звукозаписи».

Новое оборудование – звукозаписывающее устройство для поиска паранормальных звуков.

Обновление карт – Bleasdale Farmhouse получит редизайн, включая сад и новые локации призраков.

В 2025 году выйдут новая карта, улучшения персонажей и сезонные события.

Phasmophobia доступна в раннем доступе на PC, PlayStation и Xbox.