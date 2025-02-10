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Phasmophobia 18.09.2020
Экшен, Выживание, Ужасы, Стелс, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
9.2 1 896 оценок

Авторы Phasmophobia поделились планами на 2025 год и сообщили об отличных продажах на консолях

butcher69
Новости

Студия Kinetic Games представила дорожную карту обновлений для Phasmophobia на 2025 год. Игра продолжает набирать популярность – её продажи на PlayStation 5, PlayStation VR2 и Xbox Series превысили 2 миллиона копий всего за 104 дня после выхода на консолях.

Главное:

  • Хроника – масштабное обновление, изменяющее систему улик и дневник. Вкладка «Фотографии» заменится на «Медиа», появятся разделы «Видео» и «Звукозаписи».
  • Новое оборудование – звукозаписывающее устройство для поиска паранормальных звуков.
  • Обновление карт – Bleasdale Farmhouse получит редизайн, включая сад и новые локации призраков.
  • В 2025 году выйдут новая карта, улучшения персонажей и сезонные события.

Phasmophobia доступна в раннем доступе на PC, PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

Побегал пол часа и удалил, ужасная графика и корявая физика.

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