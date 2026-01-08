Авторы Phasmophobia запускают издательство Kinetic Publishing для поддержки инди-разработчиков

Разработчик Phasmophobia, студия Kinetic Games, объявила о создании собственного издательского лейбла Kinetic Publishing. Новый проект нацелен на «поддержку инноваций в сфере независимой разработки игр» и обещает оказать всестороннюю помощь талантливым студиям.

Kinetic Publishing сосредоточится на ограниченном списке проектов, которые находятся «в 12–18 месяцах от выпуска» и обладают «чётким видением продукта». Издательство планирует предоставлять индивидуальную поддержку, включая финансовую, юридическую и маркетинговую помощь, а также рекомендации по разработке и продвижению игр в самых разных жанрах.

Генеральный директор Kinetic Games и создатель Phasmaphobia Дэниел Найт подчеркнул, что новый лейбл отражает его собственный опыт: «Когда Phasmaphobia вышла в раннем доступе в 2020 году, мне не хватало определённой поддержки. Теперь, когда компания выросла, мы можем помогать студиям, предоставляя ту помощь, которую я сам хотел бы получить в начале пути».

Директор по маркетингу и партнёрствам Kinetic Publishing Асим Танвир добавил: «Мы хотим быть частью сообщества инди-издателей, которые поддерживают творчество. Наша цель — дать командам возможность сосредоточиться на том, что они делают лучше всего, одновременно стимулируя инновации в разработке».

Запуск Kinetic Publishing демонстрирует растущую роль крупных независимых студий в поддержке инди-разработки и обещает новые возможности для авторских проектов, которые иначе могли бы остаться незамеченными. Лейбл нацелен на качественные, уникальные игры, где каждая команда получит внимание и ресурсы для реализации своего видения.