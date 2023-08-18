Для многопользовательского хоррора Phasmophobia вышло крупное обновление Ascension ©

Обновление 0.9 для Phasmophobia представляет собой комплексную переработку кооперативной игры в жанре ужасов. Поскольку за последние годы жанр значительно разросся, а такие игры, как Demonologist, Devour, Pacify, Labyrinthine, The Outlast Trials, The Blackout Club и другие, набирают обороты, внезапное появление этого огромного набора изменений в патче для Phasmophobia - сюрприз, но долгожданный.

Патч 0.9.0.0 для Phasmophobia дает игре самую большую перестройку за долгое время. Это масштабное обновление, получившее официальное название Phasmophobia Ascension, включает в себя совершенно новую систему прогрессии, вводит апгрейды снаряжения для каждого предмета в игре, перерабатывает туториал и переносит весь игровой процесс на новую ветвь движка Unity для повышения общей производительности в игре.

Переработанная система прогрессии включает в себя множество новых разблокировок, которые можно получить, а также систему престижа, позволяющую повысить свой уровень для получения дополнительного, так сказать, престижа. Если вы уже играли ранее, то ваш уровень будет сброшен до престижа 1, а новые игроки начнут с престижа 0, уровня 1. Награды также были "радикально" увеличены для всех целей, заданий и еженедельных испытаний.

Снаряжение теперь можно улучшать по трем уровням. Эти улучшения стоят дорого, но после их получения каждый последующий уровень стоит столько же, сколько и контракт. Некоторые виды снаряжения были переименованы в соответствии с расширенными уровнями: спичечный коробок и зажигалки теперь относятся к категории "Воспламенитель", а палочки и кадильница - к категории "Благовония".

Несколько предметов снаряжения и улик были перебалансированы или переработаны. Новая обучающая миссия на специально построенном складе должна лучше научить вас эффективно использовать каждый из типов предметов и дать несколько общих советов о том, как лучше играть.

Внутриигровая голосовая система была заменена на голосовой инструмент Photon, что должно улучшить качество и уменьшить задержки в голосовом чате. Полную информацию о масштабном обновлении Phasmophobia вы можете прочитать вот здесь.