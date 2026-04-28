Долгожданное обновление персонажей в Phasmophobia выйдет 5 мая

Разработчики Phasmophobia официально объявили дату выхода крупного апдейта Player Character Update. Релиз состоится 5 мая 2026 года на всех платформах. Точное время выхода студия сообщит дополнительно в своих соцсетях и Discord-канале.

Авторы пока не раскрывают полный список изменений, однако уже поделились главными нововведениями, которые ждут игроков:

Кастомизация внешности: В лобби игры наконец-то заработает магазин кастомизации. Игроки смогут выбрать одного из 12 персонажей и детально настроить его внешний вид, включая одежду, цвет волос и многое другое.

Новый контент и Twitch Drops: На старте будет доступно множество элементов внешности, а ассортимент планируют расширять в будущих патчах. Кроме того, с 5 по 11 мая за просмотр стримов по игре можно будет получить эксклюзивную футболку «Верховная жрица» (High Priestess).

Новые анимации и геймплей: В игру добавят свежие анимации для персонажей.

Изменения механик: Разработчики уберут «комнату смерти» (death room), а также переработают способы взаимодействия с окружением и экипировкой во время расследований.

Полный патчноут со всеми изменениями и дополнениями будет опубликован в день релиза обновления.