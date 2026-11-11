Фанаты Phasmophobia собрали рекордные $200 тысяч на благотворительность - Kinetic Games приготовила им подарки

Сообщество Phasmophobia собрало более 200 тысяч долларов в рамках благотворительной акции Ghost Hunts for Hearts. Все средства направят American Heart Association, которая занимается борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями и последствиями инсультов. Результат оказался вдвое выше прошлогоднего сбора, что стало новым достижением для поклонников хоррора.

Разработчики из Kinetic Games поблагодарили участников и подготовили для них специальные внутриигровые награды. Чтобы получить анимированную карту адвоката American Heart Association и памятный значок, достаточно запустить Phasmophobia до 15 ноября.

Заодно студия поделилась планами дальнейшего развития проекта. В конце ноября ожидается новая порция контента, также разработчики готовят окончательный переход на Unity 6. Кроме того, Phasmophobia получит поддержку Xbox Play Anywhere.

Игра находится в раннем доступе с 2020 года, но Kinetic Games уже обозначила ориентировочные сроки полноценного релиза: версию 1.0 планируют выпустить в конце 2027 года. Пока же охотиться на призраков можно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.