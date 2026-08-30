Карты, VR и жуткие смерти: в Phasmophobia вышло новое обновление для "качества жизни"

Компания Kinetic Games выпустила второе обновление «Улучшение качества жизни» для Phasmophobia, добавив множество новых карт с ограниченным доступом, упростив сбор улик, исправив ошибки в VR-режиме и значительно расширив возможности умереть.

Обновление «Улучшение качества жизни, часть 2» уже доступно на ПК и PlayStation (релиз для Xbox состоится позже) и является продолжением обновления «Улучшение качества жизни, часть 1», которое в июле представило обновлённую карту «13 Willow Street» вместе с рядом других улучшений игрового процесса.

Игроки получают долгожданный набор новых небольших и средних карт ограниченного доступа для Тюрьмы, Школы Браунстоун и Пойнт-Хоуп, представляющих собой сокращенные версии оригинальных карт, призванные ускорить расследования и добавить больше разнообразия в прохождения.

Сбор улик также был упрощен. Вместо ручной проверки внутриигрового журнала игроки теперь могут определить, была ли улика уже зарегистрирована, непосредственно с помощью фотокамеры, видеокамеры или диктофона с помощью приглушенных наложений и желтых светодиодов.

Улики и типы призраков, выбранные товарищами по команде, теперь будут отображаться для всей команды, что сократит необходимость перепроверки в последнюю минуту перед началом охоты.

Игроки в VR получают более отзывчивую модель персонажа, которая лучше отслеживает реальные движения тела, а также ряд исправлений ошибок, отмеченных сообществом. Изменения коснулись и смерти: теперь после смерти кожа игрока становится более серой, а глаза — более затуманенными, а голосовой чат прерывается в момент смерти.

Обновление вышло спустя пару месяцев после того, как Kinetic Games подтвердила перенос запуска Phasmophobia 1.0 с этого года на 2027 год, заявив, что студия отдает приоритет качеству, а не скорости, после неоднозначной реакции на обновление персонажей игроков.

В многочисленных патчах и исправлениях, выпущенных с тех пор для устранения многочисленных проблем, возникших после последнего обновления, студия объяснила, как она работала над отзывами игроков, чтобы обеспечить «гораздо лучший опыт для всех, кто играет в Phasmophobia».

«Мы прочитали отзывы со всего сообщества. Разочарование и недовольство очевидны», — признала команда.