Консольные версии Phasmophobia перенесли на неопределённое время ©

Во время Xbox Games Showcase Extended в этом году компания Kinetic Games объявила, что Phasmophobia, имевшая огромный успех в Steam, появится на Xbox Series в X|S в августе в Game Preview. К сожалению, психологический хоррор был отложен из-за пожара в офисном здании разработчика, а дата выхода Phasmophobia Xbox была перенесена на октябрь. Теперь Kinetic Games объявила о бессрочной задержке выхода всех консольных версий игры.

«Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую благодарность за вашу поддержку и волнение по поводу выпуска нашей игры на консоли», — говорится в заявлении Kinetic Games. «Поскольку мы все еще пытаемся адаптироваться к нашей новой удаленной рабочей жизни после пожара и открыть новый офис, мы столкнулись с непредвиденными проблемами при порте игры для консолей. Эти совокупные факторы повлияли на сроки нашей разработки больше, чем мы изначально ожидали».

Kinetic Games далее сообщает, что готовя Phasmophobia к запуску PlayStation VR2, они проверяли производительность игры и оптимизировали ее на всех картах. Это привело к тому, что Kinetic пришлось переработать карту лагеря Maple Lodge с новым макетом.

«Это решение, хотя и требует много времени для нашей команды художников, необходимо для обеспечения наилучшего игрового процесса. Хотя мы надеялись представить вам специальный запуск одновременно с Хэллоуином, сложность наших текущих задач означает, что нам нужно больше времени. Мы будем держать вас в курсе нашего прогресса и предоставим обновленную дату выпуска, как только у нас будет больше информации, которой мы сможем поделиться. Мы усердно работаем над тем, чтобы свести к минимуму влияние этой задержки, и мы хотим выразить нашу искреннюю благодарность за вашу постоянную поддержку».